Лукашенко охарактеризовал новый состав парламента и состоявшиеся выборы

5 декабря, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Парламентские выборы прошли в открытой конкурентной борьбе, при большом числе претендентов на депутатский мандат. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время обращения к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания шестого и седьмого созывов, передает корреспондент БЕЛТА. "Очередные парламентские выборы прошли в открытой конкурентной борьбе. Претендентов на депутатский мандат было даже больше, чем в прошлую кампанию", - сказал глава государства. Он особо поблагодарил за работу всех членов участковых избирательных комиссий. "Это более 60 тыс. человек - белорусов с активной гражданской позицией, которые бескорыстно и честно выполнили свою работу под пристальным вниманием многочисленных международных наблюдателей. Их было рекордное число. Мы не отказали никому. Приняли всех желающих", - отметил белорусский лидер. "Сделанный белорусами выбор в очередной раз показал стабильность нашего общества, его приверженность традиционным ценностям и стремление к мирному созиданию", - подчеркнул Александр Лукашенко. Он поздравил новоизбранных парламентариев с успешной сдачей одного из самых ответственных экзаменов в их жизни и отметил характерные черты нового состава парламента. В него вошли опытные управленцы и те, кто знает жизнь и производство изнутри: работники агропромышленного комплекса и промышленности, талантливые преподаватели, врачи, юристы, судьи, силовики, яркие представители творческой интеллигенции, молодежи и СМИ. "Поощряя стремление молодых граждан участвовать в политической жизни страны, мы сегодня укрепляем будущее нашего суверенного государства", - убежден Александр Лукашенко. Он обратил внимание на заметное присутствие женщин в составе нового парламента. "Это неудивительно: женщины у нас активные, а главное, самые ответственные. Они готовы заниматься политикой, несмотря на груз повседневных забот о доме, семье, детях, их здоровье, образовании и воспитании. Соответственно, они ближе всех к пониманию самых актуальных социальных вопросов, с которыми предстоит работать в ближайшее время", - сказал глава государства. "В целом в избранном парламенте представлены и отражены интересы всех слоев населения. Убежден: это позволит успешно решать все поставленные перед вами задачи и оправдает ожидания наших избирателей", - резюмировал Президент.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!