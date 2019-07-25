Лукашенко: Олимпиада в Токио будет жестким экзаменом для белорусского спорта

25 июля, Ветка /Корр. БЕЛТА/. XXXII летние Олимпийские игры в Токио будут жестким экзаменом для белорусского спорта. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время посещения блока плавательных бассейнов Ветковской детско-юношеской спортивной школы, передает корреспондент БЕЛТА.

Ветковский район - один из пострадавших регионов от катастрофы на Чернобыльской АЭС, поэтому оздоровлению населения здесь уделяется особое внимание. "Чтобы привлечь население к физической культуре и спорту, конечно, необходимы условия. Всего в районах, пострадавших от аварии, действует 574 спортивных объекта", - рассказал главе государства первый заместитель министра спорта и туризма Вячеслав Дурнов. В прошлом году в Ветке ввели в эксплуатацию блок плавательных бассейнов.

Президент отметил, что спортивные объекты в городах, в том числе и в Ветке, должны использоваться не только для занятий физкультурой, но и для отбора и подготовки спортсменов. "Мы же создаем, деньги тратим большие. Мы хоть по одному зернышку отсюда что-то имеем? - спросил он. - Пусть вас не успокаивают Европейские игры. Токио на носу. Это для вас всех будет жесточайший экзамен".

Александр Лукашенко ознакомился с обустройством бассейнов и вспомогательных помещений, посетил тренировку воспитанников спортивной школы.

Блок плавательных бассейнов в Ветке ввели в эксплуатацию в мае 2018 года. Он находится на балансе местной детско-юношеской спортивной школы. Спортивный объект представляет собой двухэтажное здание с двумя залами бассейнов. На базе спортивной школы открыто 11 учебных групп начальной подготовки с общей численностью учащихся более 120 человек.-0-