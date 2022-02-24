24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко оперативно собирает совещание с военными, сообщает БЕЛТА.

"Встреча во Дворце Независимости начнется через час", - информирует Telegram-канал "Пул Первого".

Как сообщалось БЕЛТА, примерно в 5 утра сегодня состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России, во время которого Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о ситуации на границе с Украиной и в Донбассе.-0-

Президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.

"Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель - защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, и для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан РФ", - сказал Владимир Путин в телеобращении. Читать подробнее