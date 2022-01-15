Лукашенко: операция ОДКБ - сигнал всем, кто точит меч по периметру наших границ

15 января, Мачулищи /Корр. БЕЛТА/. Операция ОДКБ в Казахстане - сигнал всем, кто точит меч по периметру белорусско-российской границы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с миротворческим контингентом, вернувшимся накануне из Казахстана, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Президента, Казахстан подвергся вооруженной агрессии хорошо скоординированных террористических групп. Они прошли специальную подготовку и имеют боевой опыт, полученный в различных горячих точках.

Александр Лукашенко

"Мне сложно вас в этом убеждать, потому что вы только что с поля боя, а я там не был. Но смею вас убедить в том, что вы видели ограниченное пространство, за которое несли ответственность. Мы анализировали и видели обстановку в целом. И только благодаря той мощи, которая была "выброшена" в Казахстане, не удался тот страшный замысел по уничтожению казахстанского государства", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он уверен, что пройдет немного времени и казахстанский народ оценит усилия стран ОДКБ. "Я, как бывший военный и офицер, понимаю, что с поля боя все видится не так, как в целом. Но, поверьте, своими действиями, пусть без стрельбы, без проведения специальных операций, вы только своим присутствием в этой стране обеспечили мир и порядок. Это был сигнал всем, кто сегодня точит меч по периметру белорусско-российских границ, - заявил Президент. - Вы показали всем, что с нами воевать опасно. Более того, невозможно. Нас победить невозможно. Это главный итог вашей операции".-0-