Лукашенко - Орбану: если мы о чем-то договоримся, Беларусь будет свято это выполнять

5 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Беларуси и Венгрии необходимо использовать все возможности для расширения сотрудничества. Об этом он заявил сегодня на переговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который посещает Беларусь с первым официальным визитом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хочу вас поздравить. Вы открываете всему миру старые-новые маршруты после этой страшной, как нам казалось, эпидемии. И я хочу вас поблагодарить, что этот маршрут вы открыли, прибыв в Беларусь. Думаю, нам нет смысла много слов говорить в плане знакомства. Мы хоть заочно, но хорошо знаем друг друга, не единожды встречались на международных форумах и конференциях", - сказал белорусский лидер.

Он отметил, что в Беларуси очень хорошо знают близкую Венгрию, ведь еще в советские времена страны тесно сотрудничали. "Я хорошо знаю возможности, потенциал и ту степень сотрудничества между СССР и Венгрией, которая была в прошлом веке. Это страна (Венгрия. - Прим. БЕЛТА) с высочайшим уровнем развития. И в силу этого - огромного потенциала", - заявил Александр Лукашенко.

Глава государства считает, что существующий ныне уровень торгово-экономических и политических отношений между Беларусью и Венгрией абсолютно не соответствует потенциальным возможностям сторон. "Товарооборот в $255 млн - это не тот, который должен быть между Венгрией и Беларусью. Нам надо использовать все возможности Венгрии и Беларуси для того, чтобы расширить товарооборот не только между двумя странами, но и двумя мощными экономическими организациями: с одной стороны - ЕС, с другой - Евразийским экономическим союзом.

"Хочу, чтобы вы знали, что мы готовы к этому. Если мы о чем-то договоримся, Беларусь свято будет выполнять эти договоренности", - резюмировал белорусский лидер.-0-

Премьер-министр Венгрии о визите в Беларусь: я приехал с искренними намерениями наладить сотрудничество Виктор Орбан поблагодарил главу белорусского государства за возможность посетить Минск. "Для меня большая честь, что я могу быть первым премьер-министром Венгрии, который наносит официальный визит на вашу родину", - сказал он.