Лукашенко: органы госбезопасности - одна из основных опор в обеспечении независимости Беларуси

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил сотрудников и ветеранов органов государственной безопасности с профессиональным праздником - Днем сотрудника органов государственной безопасности. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Вы являетесь одной из основных опор государства в обеспечении его независимости, суверенитета и территориальной целостности. Успешное развитие страны, согласие и стабильность в обществе во многом зависят от вашей повседневной напряженной деятельности по борьбе с внешним военно-политическим давлением, международным терроризмом и экстремизмом, коррупцией, экономическими преступлениями", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что важнейшими задачами Комитета государственной безопасности были и остаются противодействие иностранным разведкам, защита конституционного строя, надежное функционирование правительственной связи.

"Мы гордимся ветеранами-чекистами, которые в самые тяжелые периоды истории, проявив героизм и отвагу, внесли неоценимый вклад в Великую Победу, не допустили порабощения страны. Сегодня ваш коллектив обладает серьезным высокоинтеллектуальным кадровым и научно-техническим потенциалом. Убежден, что и впредь, работая на опережение, оперативно выявляя и нейтрализуя явные и скрытые угрозы национальной безопасности, вы будете надежным щитом белорусского народа и Отечества", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-