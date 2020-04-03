Лукашенко ориентирует аграриев наращивать выпуск молочки и расширять рынки сбыта

3 апреля, Смолевичский район /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует аграрный сектор наращивать производство молочных продуктов и расширять рынки сбыта. Об этом глава государства заявил сегодня во время посещения Смолевичского района, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Миноблисполкома Александр Турчин проинформировал о развитии сельскохозяйственного производства в Минской области. Регион по темпам роста производства продукции сельского хозяйства занимает третье место среди областей - 107,4% в хозяйствах всех категорий и 107,7% в сельхозорганизациях в январе-феврале 2020 года. Темпы производства продукции сельского хозяйства сложились выше уровня такого же периода предыдущего года в основном во всех районах области. Увеличилось производство мясной и молочной продукции. По среднему удою молока столичный регион третий в стране и уступает Брестской и Гродненской областям.

Александр Лукашенко во время посещения МТФ "Мглё"

Александр Турчин коснулся темы дальнейшего уровня загрузки перерабатывающих мощностей: "Куда двигаться дальше - расширять производство или повышать эффективность?"

"Надо определиться по рынкам, - сказал Президент. - Плохо, если объемы будем сдерживать. Чтобы увеличить производство, нам нужны рынки".

Александр Лукашенко обратил внимание, что вопрос обеспеченности продовольствием очень актуальный. В связи с этим необходимо ориентироваться на расширение выпуска продукции. В числе больших перспективных рынков глава государства назвал Китай.

Тема дальнейшего освоения китайского рынка прозвучала и в разговоре с председателем совета директоров "Серволюкса" Евгением Баскиным. Он рассказал, что возглавляемая им компания руководствуется тезисом "от поля до прилавка". То есть продукция не только выращивается, но и перерабатывается, причем 65% ее идет на экспорт, в том числе в Китай.-0-