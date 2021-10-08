8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует Белкоопсоюз на развитие сегмента интернет-торговли. Об этом он заявил, принимая участие в общем собрании представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я не сравниваю вас с крупными сетями в Минске. Ведь привезти товар сразу в один торговый объект и снять прибыль несложно. А вот доехать до каждой отдаленной деревеньки не каждый сможет. Но и здесь есть решения. Посмотрите, как за последние несколько лет развилась интернет- и электронная торговля", - сказал глава государства.

За год, по данным Белстата, таким образом продано товаров на $1,1 млрд, и этот сегмент рынка растет в среднем по 20% в год.

Александр Лукашенко согласился с тем, что пожилым людям, возможно, будет сложно пользоваться этими услугами с помощью интернета. "Но есть дети, которые могут заказать человеку. И вы по этому заказу сможете осуществить поставку. Начните это не в ущерб себе и посмотрите. И для меня будет важно, как для экономиста, который привык верить конкретным фактам. Посмотрим, что получится в результате вашего этого эксперимента в Белкоопсоюзе", - поручил глава государства.

"Если вы будете работать в Минске, то вы точно будете конкурировать", - добавил он. В качестве примера он привел популярные ныне услуги по заказу и быстрой доставке пиццы. "Заказал - мгновенно привезли в коробке этой. Так если вы будете заниматься и здесь - для того, чтобы экономику поправить, через интернет продавать - не пиццу, а свою смаженку. Поверьте, заказов будет достаточно. То есть везде надо шевелиться для того, чтобы заработать копейку", - подчеркнул Президент.-0-