26 июня, Солигорск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует Минскую область на 2-3 крупных инвестпроекта в следующей пятилетке. Об этом он заявил сегодня на встрече с активом Минской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил: программа социально-экономического развития на предстоящие пять лет будет прописана так, чтобы она была понятна не только активу, но и чтобы простые люди, руководители предприятий понимали, что будет. Александр Лукашенко напомнил: еще в советские времена при составлении подобных планов четко прописывались инвестиции и предприятия, которые необходимо ввести в строй.

"Очень хотелось бы, чтобы кроме традиционных появились новые. Для Минской области одним предприятием обойтись нельзя. Два-три, но это должно быть абсолютно обоснованно, для этого должны быть денежные средства", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко напомнил, что полгода назад при назначении нового губернатора он уже встречался с активом региона в более узком составе и тогда были намечены ключевые направления развития на предстоящие годы. "Конечно, все это будет уточняться с расчетом на пятилетку", - отметил глава государства.-0-