Лукашенко ориентирует отечественный ВПК на удвоение финансовых показателей

12 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает достаточно эффективную работу отечественного военно-промышленного комплекса, однако поставил задачу по удвоению в ближайшем будущем соответствующих финансовых показателей. Об этом он заявил сегодня, принимая с докладом председателя Государственного военно-промышленного комитета Романа Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент констатировал, что в целом данная отрасль работает неплохо. В том числе по показателям рентабельности, прибыли, средней зарплаты ситуация лучше, чем по ряду других направлений. "Но это крайне недостаточно. Это половина того - в финансовом отношении - что должно быть на конец будущего года. Поэтому стройте планы на будущее с целью увеличения даже не объемов, а денежных поступлений ровно в два раза", - поставил задачу глава государства.

Александр Лукашенко констатировал, что мир изменился, сегодня очень высок спрос на умное высокоточное оружие и, особенно, на средства борьбы с этим оружием. "Мы производим оборонительные системы. Это то, что надо многим государствам. Мы наступать ни на кого не собираемся. Поэтому надо развивать эти школы, центры, производства для того, чтобы себя обеспечить высокоэффективным оборонительным оружием и предложить другим государствам", - отметил белорусский лидер.

Глава государства акцентировал внимание, что предприятия сферы ВПК должны получать свое развитие независимо от формы собственности, будь то государственные или частные: "Разницы нет. Естественно, в силу специфической продукции должен быть жесткий контроль и управление этими предприятиями с вашей стороны".

Александр Лукашенко также поинтересовался у Романа Головченко ситуацией в ведомстве и планами в соответствии с поставленными стратегическими задачами.

Как следует из информации на сайте Госкомвоенпрома, за 2017 год рентабельность продаж в промышленности составила 23,4%. Темп роста в производстве промпродукции составил 128,4%, экспорта товаров и услуг - 110,6%. Положительное сальдо внешней торговли составило $622,4 млн.

Что касается финансовых результатов, то выручка на одного среднесписочного работника в 2017 году достигла Br117,8 тыс., темп роста чистой прибыли - 123,8%.-0-