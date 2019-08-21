Лукашенко ориентирует регионы на большую самостоятельность в заготовке кормов

21 августа, Ивьевский район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует регионы на большую самостоятельность в вопросе заготовки кормов. Об этом он заявил сегодня во время рабочей поездки в Ивьевский район Гродненской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства традиционно поинтересовался ходом уборочной кампании - зерновых, включая кукурузу, видами на урожай по другим видам сельхозкультур. "9 млн т зерна (урожая, включая кукурузу и рапс. - Прим. БЕЛТА) - это нижний ваш предел. Нам надо выходить на 9 млн т", - сказал глава государства.

Вместе с тем он обратил внимание, что надо действовать разумно, особенно с учетом уборки кукурузы, которая является важной кормовой культурой. Где-то в зависимости от местных потребностей лучше заложить зеленую массу кукурузы на силос, а где-то - заготовить зерно. "Никакого давления быть не должно. Люди должны на местах определиться с учетом потребности области. Смотрите по тактике", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко обратил внимание, что урожай хороший и по другим сельхозкультурам - картофелю, сахарной свекле, и надо готовиться к их уборке.

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