Лукашенко ориентирует руководителей не сбрасывать обороты в своей работе в период электоральных кампаний

13 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что в период предстоящих в Беларуси электоральных кампаний работа исполнительной вертикали должна осуществляться эффективно и без сбавления оборотов. Об этом он заявил сегодня при решении кадровых вопросов в отношении руководителей на местах, передает корреспондент БЕЛТА.

"Будущий год - это год серьезный. У нас начинается политическая "вакханалия", которая продлится минимум полтора года. И выборы парламента, и президента. Они никогда не добавляли стабильности и спокойствия в нашем обществе. Нам надо в свойственной манере пройти этот этап, не сбросив обороты. Народ нам это не простит. Политическая кампания - это экзамен. Поэтому нам придется сдавать и один, и второй экзамен, и отчитываться перед народом. Наши люди умеют спрашивать. К этому надо быть готовыми и четко управлять теми процессами, которые будут в сфере вашего ведения", - заявил белорусский лидер.

Глава государства особо ориентировал чиновников на конкретное решение проблем людей в тех или иных сферах, решение задач по повышению уровня жизни населения. "Я за свой период президентства видел разные народы. Какие бы ни были белорусы, лучше наших людей нет. Это не избалованные, терпеливые, умеющие работать люди. Соответственно и мы должны поступать. Мы должны соответствовать своему народу. Поэтому относитесь по-человечески к людям. Там, где надо заставить работать кого-то, - заставьте. Кому надо помочь - помогите", - сказал Президент.

"Главное - это дети. Посмотрите и системы дошкольного, школьного образования. Оздоровление, лечение, пионерские лагеря, чтобы будущее нашей Беларуси было нормальным и здоровым. Все остальное вы знаете. Экономика - основа всего. Будет экономика, значит, все остальное, что я сказал, будет", - резюмировал Александр Лукашенко.-0-