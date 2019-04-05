Лукашенко ориентирует судебную систему на безусловное соблюдение принципа социальной справедливости

5 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Основной критерий, которым руководствуются люди при оценке работы судов, - социальная справедливость. Она является не только залогом доверия населения к судам и правосудию, но и важнейшей составляющей идеологии белорусского государства. Об этом сегодня заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко в новом здании Верховного суда на совещании по вопросам совершенствования деятельности судов общей юрисдикции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я всегда говорю: люди, люди, люди. Не для какого-то популизма - мне он не нужен. Мы действительно работаем для людей. Если мы говорим, что государство для народа, надо реализовывать эту формулу. И социальная справедливость является не только залогом доверия населения к правосудию, но и важнейшей составляющей идеологии белорусского государства. Запрос на эту справедливость колоссальный. Не только в славянских государствах, но и во всем мире", - подчеркнул белорусский лидер.

"Граждане должны быть уверены, что в суде найдут защиту своих прав и законных интересов. Это значит, их проблему услышат, вникнут в жизненную ситуацию. Примут аргументированное и взвешенное решение. И очень важно, чтобы человеку было понятно, почему суд вынес именно такое решение, - сказал глава государства. - Люди, пришедшие в суд, должны верить в его способность установить истину. Тогда им не придется в поиске правды обращаться к Президенту".

Александр Лукашенко подчеркнул, что судьям нужно быть свободными при принятии решений: не бояться прокуроров, не зависеть от мнения следователей, не оглядываться на местную власть, а руководствоваться только законом. При этом он отметил, что его лично никто не может упрекнуть в том, что он в тех или иных случаях давил на судей, даже имея определенные рычаги и полномочия. "Главная моя функция - наоборот - оградить вас при принятии судебных решений от всякого давления. Знаю, что такое бывает. Те, кто в этом направлении работают, знают мою реакцию", - сказал глава государства.

Он также отметил, что одно из полномочий Президента - назначение и освобождение судей от должностей. Более того, никогда без ведома главы государства правоохранительные органы не позволяли себе задержать судью или вести в его отношении оперативно-технические мероприятия. "Будь то судьи районного суда или Верховного. Никогда этого не было и не будет. Но много случаев, когда Президенту поступают определенные жалобы. В том числе и правоохранительные органы меня об этом информируют. И когда я вижу, что там действительно надо разобраться по существу, как я часто говорю, умножайте на два (речь об ответственности за правонарушения. - Прим. БЕЛТА). Недопустимо судьям нарушать закон, на страже которого вы стоите", - заявил Александр Лукашенко.

"В центре вашего внимания всегда должен быть человек. Кому-то надо переосмыслить видение своей профессии, быть внимательнее к людям. А иногда и ставить себя на место этих людей. Только такой суд будет по-настоящему авторитетным и справедливым, - добавил белорусский лидер. - Все в законе не пропишешь. На то и дана судье голова и его опыт, его честность, порядочность и принципиальность".-0-