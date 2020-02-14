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14 февраля 2020, 12:03

"Молодцы! Вам большое спасибо!" - Лукашенко поблагодарил за новый завод в Светлогорске и ориентировал на перспективу

Во время посещения предприятия
Во время посещения предприятия
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14 февраля, Светлогорск /Владимир Матвеев – БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует новый завод по производству сульфатной беленой целлюлозы на базе Светлогорского ЦКК на новый этап в развитии. Об этом он заявил сегодня, посещая производство, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нужна глубина переработки целлюлозы. Нам надо из нее делать соответствующие упаковочные материалы, мешки", - сказал Президент.

Александр Лукашенко напомнил о поставленной задаче по максимальному уходу от использования полиэтилена, который вредит экологии: "Поэтому надо от этого уходить. Надо все заворачивать - булочки, пирожки и прочее - в бумагу. У нас этого добра хватает. Но из этой целлюлозы, значит, надо создать такую упаковку и другие материалы".

Президент сообщил о принятом решении не позже текущего года построить рядом с заводом цех, купить необходимое оборудование. "Оно не дешевое. Наверное, 80 млн евро будет стоить. Но мы пойдем на эти траты. Поставим машину и будем перерабатывать здесь целлюлозу. И таким образом из 400 тыс. т, которые вы произведете, 300-350 тыс. т мы переработаем здесь на месте и поставим своим предприятиям. На экспорт останется 50 тыс. т.", - рассказал глава государства.

Вторым направлением, которое также не стоит откладывать, Александр Лукашенко назвал производство вискозной целлюлозы. "Вы на этом предприятии это можете сделать. Нужна осина, ольха, которые у нас сегодня девать некуда, пропадают. И поэтому нам надо ускориться. Мы ее здесь переработаем", - заявил Президент.

Александр Лукашенко отметил, что вискозная целлюлоза будет востребована здесь же, на соседнем предприятии в Светлогорске. В настоящее время это сырье закупается по импорту.

"То есть все, что вы здесь производите сегодня, вы производите за хорошие деньги. Это нормально. Вам надо возвращать кредит, который вы взяли, рассчитываться с бюджетом", - заметил глава государства.

Он особо подчеркнул важность глубокой переработки сырья и получения высоколиквидной готовой продукции. "Это совсем другой уровень нашей страны", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, цель его приезда состоит в том, чтобы убедиться, как было выполнено поручение по строительству нового завода.

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Новое производство создавалось последние несколько лет с участием китайской компании инжиниринга САМСЕ.

Что касается предыдущих проблем в сотрудничестве с китайской компанией САМСЕ по созданию производства, глава государства положительно оценил тот факт, что отечественные специалисты в итоге самостоятельно справились с освоением мощностей предприятия. "Молодцы. За это вам большое спасибо! Это вторая цель моего приезда - поблагодарить вас за то, что вы, отказавшись от недобросовестного исполнителя, сделали это предприятие сами и получаете сегодня хорошую продукцию", - резюмировал Александр Лукашенко.-0-

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