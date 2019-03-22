Лукашенко осмотрел лыжероллерную трассу в Барановичском районе

22 марта, Барановичский район /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время рабочей поездки в Брестскую область осмотрел лыжероллерную трассу в агрогородке Мир, передает корреспондент БЕЛТА.

Этот объект не случайно включен в план поездки главы государства. В прошлом году в одном из репортажей на белорусском телевидении рассказали о проблемах с экипировкой в отделении биатлона СДЮШОР Барановичского района. Тренер Вячеслав Бобуш даже показал журналистам дырявые лыжные ботинки, в которых приходится заниматься детям.

Президент увидел этот сюжет и поручил решить вопросы с экипировкой. Сегодня он приехал в агрогородок Мир, чтобы проверить, как выполнено его поручение, и понаблюдать за тренировкой молодых биатлонистов.

Главе государства показали, где занимаются ребята и какой инвентарь, в том числе белорусского производства, есть у них на вооружении. Александр Лукашенко еще раз акцентировал внимание на выпуск качественных отечественных ботинок, лыж и лыжных палок.

Под раздевалки и помещения для хранения снаряжения на базу привезли несколько железнодорожных вагонов. "Это разумное применение", - отметил необычное решение Президент.

Касаясь подготовки молодых спортсменов, глава государства подчеркнул, что тренеров надо поощрять за отбор и подготовку талантливых ребят. Александру Лукашенко рассказали, что эта работа уже налажена. Даже на уровне райисполкома тренерам выделяется Br200 за подготовку перворазрядников и еще Br1 тыс., если спортсмен переходит в высшее звено подготовки.

"Тысяча - это мало. Ты всегда в ребенке увидишь будущего чемпиона. И если он такого подготовил и отдает, то это не тысяча рублей", - отметил Президент.

Глава государства, понаблюдав за тренировками юных биатлонистов и ознакомившись с обустройством лыжероллерной трассы, поставил задачу к маю организовать здесь стрельбище, а к зиме закупить технику для подготовки трассы. Александр Лукашенко пообщался и с самими ребятами, поинтересовавшись, следят ли они за соревнованиями по биатлону и как оценивают выступление белорусских спортсменов. "Место здесь хорошее, чтобы тренироваться. Зимой приеду к вам, пробежимся", - сказал Президент.

Министру спорта он дал поручение наладить удобную инфраструктуру, начиная от таких небольших тренировочных баз и заканчивая большими аренами. "Это собственность, за которую ты отвечаешь. Все-таки в стране создана база по многим видам спорта, и надо держать это в кулаке, чтобы директора работали как следует, а не так, как во Дворце спорта", - подчеркнул глава государства.-0-

Фото Николая Петрова