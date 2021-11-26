Лукашенко осмотрел пункт раздачи питания в ТЛЦ и встретился с представителями Красного Креста

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Новости темы "Кризис с беженцами на белорусско-польской границе"
26 ноября, Гродненский район /Корр. БЕЛТА/. В ТЛЦ глава государства прибыл вместе с губернатором Гродненской области Владимиром Караником и председателем Госпогранкомитета Анатолием Лаппо, передает корреспондент БЕЛТА.
Президента здесь встретили его помощник - инспектор по Гродненской области Юрий Караев, председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Виктор Лискович, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов.
Александр Лукашенко осмотрел пункт раздачи питания в центре, поинтересовался, на всех ли хватает продуктов. Глава государства также встретился с представителями Красного Креста.-0-