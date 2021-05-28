Лукашенко: основное внимание в СНГ нужно сосредоточить на развитии общего экономического пространства

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основное внимание в СНГ нужно сосредоточить на развитии общего экономического пространства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с главами делегаций заседания Совета глав правительств государств Содружества, передает корреспондент БЕЛТА.

"Одним из незыблемых приоритетов внешней политики Республики Беларусь сегодня является развитие связей внутри нашего объединения. Наиболее актуальные задачи Содружества мы обозначили в программных документах белорусского председательства, также продвигаем их и в формате ЕАЭС. Многие из них нами уже реализованы в рамках Союзного государства Беларуси и России. Очевидно, что основное внимание правительств стран СНГ и его рабочих органов нужно сосредоточить на развитии общего экономического пространства", - заявил глава государства.

"Скажу открыто и прямо: если мы в ближайшее время не решим это, говорить о существовании эффективного Содружества Независимых Государств не придется. Даже скажу - и ЕАЭС. Настало время, окончательно расставив все точки над "i", принять решение по формированию настоящего фундамента взаимоотношений наших государств. Фундамент - это экономика", - подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, необходимым условием успешного развития экономической интеграции должны быть совершенствование документов Содружества, их гармонизация с нормативно-правовой базой Евразийского экономического союза. "И потом очень эффективно двигаться вперед", - добавил Александр Лукашенко.-0-

Лукашенко: СНГ состоялось и подтверждает свою жизнеспособность в сложное время

Лукашенко: в решении общих региональных проблем должны быть задействованы все страны Содружества