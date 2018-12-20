Лукашенко: основой белорусской национальной политики должна быть справедливость к людям

20 декабря, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. В основу белорусской национальной политики должна быть положена справедливость к людям. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании с активом Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я недавно приводил пример: в России провели социологическое исследование, и главный запрос ни на колбасу, ни на хлеб, ни на безопасность - на справедливость. А ведь много лет назад я от вас требовал и до сих пор требую, чтобы в основу нашей политики как национальная идея должно быть положено главное - справедливость, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Нет справедливости - не будет государства. Оно начинает разрушаться отсюда".

Президент отметил, что столица - это регион, где преобладает высокообразованное население с повышенными социальными, интеллектуальными и культурными запросами. Он отметил, что минчане более остро реагируют на формализм и бюрократическую волокиту, задают много критических вопросов. Вместе с тем они готовы к диалогу, пусть не всегда беспроблемному, но необходимому.

"Готов ли к такому диалогу минский актив? Представители власти не должны бояться людей, надо встречаться, разговаривать, объяснять, доказывать. А при необходимости переубеждать, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Почему в решении такой сложной задачи не проявляют активность общественные организации? Их вообще нигде не видно. На них стоит опираться больше".

И эта задача не только для идеологических работников, поскольку сегодня каждый представитель власти - идеолог, обратил внимание глава государства. "Его слова и дела формируют имидж государства. Ни в коем случае нельзя оторваться от народа: он не потерпит несправедливости и снобизма", - заявил он.

Александр Лукашенко констатировал, что более 25% населения Минска - это молодежь, формирование актуальной для нее повестки имеет свои особенности. "Важно не допустить провала в воспитательной, идеологической работе, не дать заполнить умы дешевым "фастфудом". Необходимо дать им информацию о вакансиях, стажировках, конкурсах, мастер-классах, бесплатных открытых лекциях. Надо их вовлечь в жизнь - от спорта, труда до отдыха, - сказал Президент. - Надо помнить, что для молодежи самое важное - это возможность для самореализации, личностного и профессионального роста. И в городе должны быть созданы самые современные условия для этого".-0-