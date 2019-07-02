Лукашенко: освобождение Беларуси стало точкой отсчета новой истории страны - мирной и созидательной

2 июля, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков стало точкой отсчета новой истории страны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

Поздравляя участников торжественного собрания с Днем Независимости и 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, Александр Лукашенко отметил, что этот день "стал точкой отсчета новой истории страны - мирной и созидательной". По его словам, даже спустя долгие счастливые годы под чистым небом этот праздник неизменно возвращает в один из самых тяжелых и героических периодов жизни белорусского народа.

"Более трех лет горела Беларусь в пекле Великой Отечественной. В первых ожесточенных боях наши деды и прадеды учились воевать, а в тылу врага - выживать и бороться. Но, видя смерть товарищей, сталкиваясь с нечеловеческой жестокостью, теряя родных и близких, сохранили веру в себя, веру в свое право на жизнь и в неизбежную победу над врагом. Мы никогда не забудем, какой ценой досталась нам эта победа", - заявил Президент.

Глава государства заметил, что война могла поставить точку в истории страны и прекратить существование белорусского народа, но в страшных испытаниях проявился несгибаемый белорусский характер и национальная ментальность, которая никогда не поддавалась рациональному пониманию тех, кто и раньше приходил с мечом на эти земли.

"Мы сильны в трудностях. Именно в испытаниях наиболее ярко проявляется духовная сила белорусов - сплав мужества, смелости, стремления к справедливости и готовности отдать жизнь, но не встать на колени, не покориться", - заявил белорусский лидер.-0-

Лукашенко: Беларусь не идеализирует свою историю, но никогда не позволит переписать ее славные страницы "Не позволим отвлечь внимание от истинных виновников катастрофы XX века - это сегодня цель тех, кто бомбит историю Великой Отечественной войны. Мы не будем судить прошлое, но будем извлекать из него уроки, пусть даже жестокие, неприятные", - заметил Президент.