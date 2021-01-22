Лукашенко: от белорусских дипломатов как никогда требуется самоотдача, ответственность и дисциплина

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22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов дипломатической службы с профессиональным праздником, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.
"Сегодня эта профессия приобрела особое значение. Вы находитесь на переднем крае борьбы за суверенитет Республики Беларусь. От вас зависит укрепление авторитета нашей страны на международной арене, поиск развязок по спорным вопросам, сохранение темпов внешней торговли. От каждого сотрудника как никогда требуется полная самоотдача, ответственное отношение к делу и дисциплина", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко выразил уверенность, что белорусские дипломаты, проявляя преданность и патриотизм, опираясь на наработанный опыт и традиции белорусской государственности, способны достойно представлять страну и эффективно защищать ее национальные интересы.
Глава государства пожелал коллективу Министерства иностранных дел и загранучреждений крепкого здоровья и успехов в работе на благо страны и народа.-0-