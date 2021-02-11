Лукашенко: от связки Беларусь - Россия зависит, будет в регионе мир или война

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. От связки Беларусь - Россия зависит, будет в регионе мир или война. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что сегодня начали раскачивать ситуацию в России, пытаются информационно раскрутить массовые протесты. Позже их, возможно, попытаются синхронизировать с белорусскими митингами. Это подтверждает нацеленность внешних сил в том числе на срыв интеграционных проектов, обратил внимание Президент.

"В этих обстоятельствах только сплотившись мы сохраним устойчивость наших стран. От связки Беларусь - Россия или Россия - Беларусь зависит мирное и стабильное будущее региона, будет здесь мир или война. От нашего единства с Россией все будет зависеть", - сказал Александр Лукашенко.-0-