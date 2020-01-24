Лукашенко: отечественной науке по силам решить самые амбициозные задачи на благо родной страны

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученым Беларуси по силам решить самые амбициозные задачи на благо родной страны. Об этом говорится в поздравлении главы государства Александра Лукашенко деятелям науки, работникам научно-исследовательских институтов и учреждений высшего образования с профессиональным праздником. Текст послания зачитал первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков на торжественном собрании в Академии наук, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь всегда славилась своими научными организациями и кадрами с мощным интеллектуальным потенциалом. Наши исследования и разработки в самых передовых и востребованных сферах находят широкое практическое применение не только в республике, но и далеко за ее пределами, - говорится в поздравлении. - Каждый ваш успех, непрерывное приумножение знаний, общественно значимые результаты новых достижений - это национальное богатство, триумф всего белорусского народа".

Глава государства поблагодарил ученых за постоянный исследовательский поиск, верность традициям и избранной профессии, а также пожелал всем крепкого здоровья, творческого долголетия и ярких научных открытий. "Убежден, что отечественной науке по силам решить самые амбициозные задачи на благо родной страны", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-