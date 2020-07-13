Лукашенко открыл мост через реку Сож в Славгородском районе

13 июля, Славгородский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в торжественной обстановке открыл мост через реку Сож в Славгородском районе Могилевской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Церемония прошла с участием представителей трудовых коллективов дорожно-строительных организаций, задействованных в возведении моста, и жителей Славгородского района.

Глава государства подчеркнул особое значение моста прежде всего для тех, кто проживает в Краснопольском и Славгородском районах Могилевской области. Ведь они ждали этого строительства несколько десятилетий, с тех пор как еще в советские времена появилась идея возведения моста, но ее реализация была отложена из-за аварии на Чернобыльской АЭС.

Лукашенко: в будущей пятилетке программа по развитию юго-востока Могилевской области должна быть реализована "В будущей пятилетке программа должна быть реализована. Если мы реализуем программу по развитию этого региона, Могилевская область будет жить", - сказал белорусский лидер.

"Мы сейчас воплотили ее в жизнь. Жители левобережья спокойно могут перемещаться на правый берег, не объезжая через 120-130 км, - отметил Президент. - Мы улучшили логистику, построив этот мост, сделали вам хороший подарок".

Глава государства поделился личными воспоминаниями о работе в регионе в то время, когда он занимал должность замдиректора комбината строительных материалов в Шклове. Он рассказал, что часто бывал и в Славгороде, хорошо знает регион, ценит труд местных жителей, которые столкнулись с большими трудностями после аварии на Чернобыльской АЭС, но смогли их преодолеть.

Слова благодарности Президент адресовал тем, кто принимал участие в строительстве моста, особо отметив их хозяйский подход к делу: демонтированные фермы моста через Сож в Кричеве были использованы для возведения нового моста в Славгороде. Возможно, работы можно было завершить быстрее, но это зависело от финансирования. На примере строительства моста через Сож глава государства пояснил и ход дальнейших реформ в Беларуси. "Реформы - это вот это. Насколько их будет мало или много, насколько они будут быстры, зависит от денег. Поэтому вы не верьте тому, кто будет говорить, что с вертолета станет деньги разбрасывать и строить почти каждый год по тысяче мостов. Такого не будет никогда", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Река Сож разделяет Славгородский район на две части. До того как построили мост, переправа на левый берег реки была затруднительной как для местных жителей, так и для работников сельхозорганизаций, у которых значительные площади сенокосов и пастбищ находятся за рекой.

С середины мая до ноября она осуществлялась по временному понтонному мосту, который соединял автомобильную дорогу Р140 Славгород -​ Краснополье. Жителям левобережья приходилось добираться в Славгород через Краснополье и Чериков, проделывая путь в 120 км.

Вопрос строительства моста возник в 1984 году, тогда был разработан план мостового перехода. Однако в связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС работы по проектированию были свернуты. К идее строительства вернулись в 2007 году во время реконструкции моста через Сож в Кричеве. Существующие фермы нескольких пролетов были демонтированы и установлены на хранение рядом с мостом для использования в дальнейшем при строительстве моста в Славгородском районе.

В 2017 году фермы транспортировали водным транспортом по реке Сож из Кричева на стройплощадку в Славгород. Для этого впервые в стране использовали уникальные технологии транспортировки и монтажа -​ при помощи плавучей системы, в состав которой входили две баржи-площадки, соединенные между собой. Разработку технологий перемещения и монтаж плавучей системы выполнял филиал "Мостоотряд 425" ОАО "Мостострой".

Капитальный мост через Сож не только сократит передвижение для жителей левобережья, но и значительно увеличит возможности для развития юго-восточного региона за счет улучшения логистики. Кроме того, появится возможность выхода на приграничные районы России.-0-

Лукашенко в предстоящей пятилетке ориентирует на приведение в порядок дорог местного значения "Без дорог у нас жизни нет. Это и настроение людей, и экономика, и транзит, на котором мы хотим заработать", - подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко: в ближайшие 3 года в Беларуси будет модернизировано и построено 18 мостов "Мы договорились: в ближайшие три года в Беларуси будет модернизировано и построено 18 мостов. Около $130 млн вложить в это. Европейские деньги есть. Эти деньги должны остаться у нас. Вы обязательно должны выиграть подряд. До сих пор мы выигрывали эти конкурсы", - обратился глава государства к мостостроителям.

Лукашенко: пустующие участки в деревнях нужно задействовать под развитие личных приусадебных хозяйств "Надо задействовать местные заброшенные приусадебные участки, особенно в неперспективных деревнях (да и в агрогородках, в районных центрах хватает еще таких клочков земли), и отдать людям под дачи", - подчеркнул глава государства.

Лукашенко в Славгородском районе побывал на Голубой кринице Перед посещением криницы Александр Лукашенко пообщался с местными жителями, которые здесь же торгуют продукцией собственного производства, в том числе сырами, медом, изделиями народных промыслов. Глава государства продегустировал продукты питания, оценил их вкусовые качества.