Лукашенко открыл новую взлетно-посадочную полосу в Национальном аэропорту Минск

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном аэропорту Минск открыли вторую искусственную взлетно-посадочную полосу. В церемонии принял участие Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Символическую ленту в торжественной обстановке перерезали глава государства Александр Лукашенко, министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, генеральный директор Национального аэропорта Минск Дмитрий Меликян. На мероприятии присутствовали работники аэропорта, авиакомпании "Белавиа", предприятия "Белаэронавигация" и организаций, участвовавших в строительстве новой полосы.

Открытие второй взлетно-посадочной полосы Александр Лукашенко назвал неординарным событием. "Многие специалисты меня убеждали, что это нам не под силу, мы это не сделаем, никогда не строили этих полос и надо иметь дело с фирмами мирового уровня. Мы уже почти договорились, но, когда мне принесли на подпись документ и там значилась цифра за $600 млн, я сказал, что тогда не надо нам эта полоса", - напомнил предысторию строительства Президент.

По словам главы государства, вскоре он все-таки решил, что новая взлетно-посадочная полоса необходима, ведь аэропорт - это лицо страны. Однако было решено, что строительством займутся белорусские специалисты.

С возможностями новой взлетно-посадочной полосы Александр Лукашенко ознакомился еще в конце апреля. Именно по ней самолет главы государства взлетал в направлении Китая. На полосу борт номер один садился и по возвращении в Минск. "Я спросил своего пилота, он говорит: "Я видел такую полосу только в Арабских Эмиратах". Значит, можем. И построили мы ее не за $600 млн, а примерно в три раза дешевле. Это наше величайшее достижение. Это говорит о том, что мы можем все, только надо настроиться на то, чтобы это сделать", - подчеркнул Президент.

Глава государства вспомнил 1990-е годы, когда в стране начиналась повальная приватизация. Многие зарубежные инвесторы хотели выкупить все аэропорты страны. "У них глаз горел на этот аэропорт. Я отказался от приватизации всех аэропортов, в том числе этого, - отметил Александр Лукашенко. - Основные ворота страны должны принадлежать государству".

По мнению Президента, если бы в те годы Национальный аэропорт Минск был приватизирован, то вряд ли бы он развивался такими темпами.

Александр Лукашенко поблагодарил строителей за возведение новой полосы и порекомендовал им готовиться к еще более сложным подвигам. "Белорусы должны у себя в доме делать все своими руками. Мы это умеем", - заявил глава государства.

Президент добавил, что на открытии новой взлетно-посадочной полосы развитие аэропорта не закончится. "Надо модернизовать и дальше достраивать для людей. Нам надо комплекс этот до ума доводить. Какую-то фишку нам надо добавить здесь. Все вроде удобно, хорошо, но нет фишки, как в других государствах", - сказал Александр Лукашенко.

В честь открытия второй взлетно-посадочной полосы от работников аэропорта главе государства преподнесли макет самолета Boeing 767 300ER - борта номер один.

Президент пообщался с трудовыми коллективами, поблагодарив их за вклад в строительство новой полосы. Александр Лукашенко поинтересовался условиями их работы, размерами заработной платы. Он отметил, что с увеличением пассажиропотока будет и расти зарплата у работников аэропорта. "Но главное, чтобы было стабильно. Как только будет нестабильно - к нам никто не приедет. Вот это надо помнить", - добавил глава государства.

"Спасибо вам за то, что вы сделали. Казалось бы, невозможное, с точки зрения нашего правительства. Молодцы, не подвели!" - резюмировал Александр Лукашенко.

Вторая искусственная взлетно-посадочная полоса в Национальном аэропорту Минск представляет собой комплекс инженерных сооружений, включающих непосредственно саму бетонную полосу длиной 3,7 км и шириной 60 м, магистральную и соединительные рулежные дорожки, грузовой перрон, места для стоянок самолетов, контрольно-пропускные пункты и другие объекты инфраструктуры. Проектная стоимость возведения взлетно-посадочной полосы превысила Br395 млн, ее строительство длилось три года. Новой полосе присвоена высшая эксплуатационная категория 4F. Это позволит принимать аэропорту воздушные суда всех типов без ограничений в сложных метеоусловиях.-0-