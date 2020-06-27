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Президент
27 июня 2020, 17:01

Лукашенко открыл Республиканский бал выпускников. Что Президент сказал молодежи

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня принял участие в открытии Республиканского бала выпускников учреждений высшего образования, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что выпускной бал - это событие, которое останется для молодых людей одним из самых светлых воспоминаний о чудесном студенческом времени прежде всего потому, что это время юности. Он подчеркнул, что у выпускников впереди еще много времени, и они успеют реализовать все задуманное.

"Вы сделали главное - поняли свое предназначение"

"Знаю, эти годы были яркими и интересными, но и нелегкими. Освоить профессию - великий труд. И я, честно, горжусь тем, что вы прошли этот путь достойно. Вы сделали главное - поняли свое предназначение. Это говорит о вашей гражданской зрелости и осознанной готовности стать настоящим гражданином Республики Беларусь", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Он констатировал, что уже завтра выпускники начнут воплощать в жизнь свои мечты, реализовывать амбициозные планы. В большинстве эти мечты и планы - глобальные и в хорошем смысле дерзкие, считает Президент. "Такие, которыми и должно отличаться каждое новое поколение сильной и независимой страны. Я убежден, у вас все получится. Обязательно получится, если вы этого будете хотеть и будете стремиться к этому. По-другому быть не может, потому что мы белорусы и наш национальный характер формировался веками. В каждом из вас заложены лучшие национальные черты - наше белорусское трудолюбие, ответственность, дисциплинированность, а также неравнодушие, открытость и преданность родной земле", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко также напомнил, что все нынешние поколения - наследники победителей. По его словам, это ко многому обязывает, но главное - дает право гордиться своим происхождением, своей страной и историей.

"Покажите всему миру, что у нас есть настоящая молодежь"

Президент поздравил выпускников с сегодняшним днем и назвал его великим. "Поверьте, другого такого счастливого, радостного дня в вашей жизни не будет, - пояснил он. - Будут разные времена. И дети у вас будут - вы будете радоваться тому, что они родились. Вы будете радоваться, когда ваши дети закончат школу, вуз. Но то, что происходит сегодня с вами, бывает только один раз в жизни. Даже если вы получите еще одно, два, три образования, уже такой радости не будет. Вы преодолели самый тяжелый этап в своей жизни".

Глава государства также посоветовал выпускникам делать все своевременно. Он обратил внимание, что если сегодня что-то не сделать, то завтра для этого может не быть возможности. "Придут другие люди, и вы с ними встретитесь. Наступит новое время, которое потребует от вас других действий и шагов. Поэтому то, что вы должны сделать сегодня, делайте сегодня, - призвал Александр Лукашенко. - И на злобу дня. Я вас очень прошу: покажите всему миру и некоторым нашим, кто не видит или ослеп, что у нас есть настоящая молодежь - красивая, умная, понимающая то, что происходит в жизни, и обязательно устремленная в будущее".

Во время Республиканского бала также состоялась церемония награждения его участников. Благодарности Президента были удостоены лучшие педагоги и выпускники белорусских вузов. В ответ выпускники вручили главе государства памятный сувенир "Беларусь - мая Радзiма", изготовленный с применением лазерных технологий и нанесением специальных покрытий.-0-

Фото Максима Гучека

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