Лукашенко отмечает активизацию двусторонних политических контактов с Швейцарией

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Федерального президента Швейцарской Конфедерации Уэли Маурера с национальным праздником - Днем основания Конфедерации. Об этом БЕЛТА сообщили в
Глава государства выразил надежду на дальнейшее динамичное развитие плодотворного сотрудничества между Беларусью и Швейцарией на принципах взаимного уважения и дружбы, что соответствует интересам граждан обеих стран, способствует безопасности и стабильности в Европейском регионе.
"С удовлетворением отмечаю активизацию двусторонних политических контактов, а также наполнение новым практическим содержанием диалога по экономическим вопросам", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко пожелал Уэли Мауреру успехов и крепкого здоровья, а жителям многонациональной и дружелюбной Швейцарии - мира и благополучия.-0-
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