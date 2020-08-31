Лукашенко отмечает наличие большого потенциала в белорусско-малайзийском сотрудничестве

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Верховного правителя Малайзии, султана Паханга Абдуллу Риайятуддина Аль-Мустафу Биллаха с Национальным Днем Малайзии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Убежден, что большой потенциал развития белорусско-малайзийского сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и культурной сферах будет успешно реализован на благо наших стран и народов", - говорится в поздравлении.-0-