Лукашенко отмечает наличие большого потенциала в белорусско-малайзийском сотрудничестве

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 31 августа 2020
Минск Переменная облачность +25°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:16 Авиация МЧС продолжает оказывать помощь в тушении лесных пожаров в Турции Общество
10:05 Опубликованы предварительные результаты парламентских выборов в Черногории В мире
09:57 Поезда брестского направления прибывают с опозданием из-за погодных условий Общество
09:56 Кровли 16 домов повреждены в Минской области из-за непогоды Регионы
09:52 При наводнении в Индии погибли 17 человек В мире
09:49 В Северной Македонии утвердили новую коалицию и правительство В мире
09:48 В Лепельском районе сотрудники МЧС нашли заблудившегося в лесу пенсионера Происшествия
09:44 В Берлине при разгоне акции против карантина задержаны около 300 человек В мире
09:41 Брестские кукольники откроют театральный сезон премьерой Культура
09:34 Белорусские теннисисты сегодня стартуют на US Open Спорт
09:16 Лукашенко отмечает наличие большого потенциала в белорусско-малайзийском сотрудничестве Президент
09:00 При покупке квартиры в Minsk World за собственные средства – курс ниже банковского! Всего 2,75 рубля за евро! Общество
09:00 В Minsk World акция - ко Дню знаний квартиры для сотрудников системы образования с выгодой до 20%! Общество
08:57 Более 500 мини-полигонов ТБО закрыто с 2010 года в Витебской области Регионы
08:49 Азаренко поднялась на 27-е место, Соболенко осталась на 11-й строке в рейтинге WTA Спорт
08:35 Трамп заявил, что только силой можно прекратить беспорядки в США В мире
08:28 Житель Бобруйска пострадал при пожаре в жилом доме Происшествия
08:10 Около 15 млн жителей Индонезии в этом году получат вакцину от коронавируса В мире
08:00 Картина выходных: фестиваль "Зов Полесья", автопробеги за Беларусь и стальная хрупкость Общество
07:45 Полиция Гонконга конфисковала партию наркотиков на $22 млн В мире
07:42 Библиотечная линейка пройдет в Могилеве в День знаний Регионы
07:30 В Черногории автомобиль врезался в толпу людей В мире
07:16 КГК Витебской области проведет прямую линию по вопросам ветхого жилья Регионы
07:11 Япония полностью отменила безвизовые обмены с Россией в этом году из-за коронавируса В мире
00:58 Полицейские составили протокол на Депардье за езду в состоянии опьянения В мире
00:25 При наводнении в Турции погибли 10 человек В мире
30.08.20
30.08.20 23:47 На Тайване трехлетняя девочка случайно улетела на воздушном змее В мире
30.08.20 23:05 Организаторы протестов в Беларуси применяют управляющее воздействие - Тумар Общество
30.08.20 22:42 Призывы к забастовкам на предприятиях исходили извне - Назаров Общество
30.08.20 22:41 Беларусь восстанавливает снизившиеся из-за пандемии объемы промпроизводства - Назаров Экономика
Все новости
Все новости
Президент
31 августа 2020, 09:16

Лукашенко отмечает наличие большого потенциала в белорусско-малайзийском сотрудничестве

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Верховного правителя Малайзии, султана Паханга Абдуллу Риайятуддина Аль-Мустафу Биллаха с Национальным Днем Малайзии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Убежден, что большой потенциал развития белорусско-малайзийского сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и культурной сферах будет успешно реализован на благо наших стран и народов", - говорится в поздравлении.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Лукашенко поздравления
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Президент
Фото из архива Лукашенко и Путин договорились о личной встрече в ближайшее время
Фото из архива Лукашенко коллективу "Беларуськалия": вы ставите перед собой амбициозные задачи и успешно решаете их
Наталья Цилинская. Фото из архива Лукашенко поздравил велосипедистку Наталью Цилинскую с юбилеем
"На селе - без вопросов" - Лукашенко поручил проработать тему бесплатного питания в детсадах
Александр Лукашенко Лукашенко: за границей должны подумать, во что может превратиться Европа, если в Беларуси полыхнет
"Иначе я тогда поступить не мог" - Лукашенко о принятии присяги под бело-красно-белым флагом
Главное
Александр Лукашенко во время посещения Лукашенко об эффективности работы предприятий: меня волнуют люди
Лукашенко и Путин договорились о личной встрече в ближайшее время
В Беларуси выздоровели и выписаны 70 452 пациента с COVID-19
При покупке квартиры в Minsk World за собственные средства – курс ниже банковского! Всего 2,75 рубля за евро!
Топ-новости
Картина выходных: фестиваль "Зов Полесья", автопробеги за Беларусь и стальная хрупкость
Призывы к забастовкам на предприятиях исходили извне - Назаров
Беларусь с 1 сентября повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
Митрополит Вениамин: важно усилить духовное просвещение молодежи
В Minsk World акция - ко Дню знаний квартиры для сотрудников системы образования с выгодой до 20%!
Авиация МЧС продолжает оказывать помощь в тушении лесных пожаров в Турции
Поезда брестского направления прибывают с опозданием из-за погодных условий
Эксперт: белорусские рабочие понимают, что экономика должна работать на страну
Белорусские предприятия полностью обеспечивают страну готовой мясной продукцией - Минсельхозпрод
ФОТОФАКТ: Автопробег "За Беларусь!" состоялся в Гродно
Азаренко поднялась на 27-е место, Соболенко осталась на 11-й строке в рейтинге WTA
Толпа людей повредила служебный автомобиль милиции возле площади Независимости в Минске
Сейчас становится более очевидным, кто стоит за всеми выходами на улицу и протестами - Беляков
Следственный комитет расследует уголовные дела по фактам угроз в отношении ответственных работников
ФОТОФАКТ: В Могилеве прошел общегородской детский праздник
Релама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Выборы Президента Республики Беларусь Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Подготовка к учебному году Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.