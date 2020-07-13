Лукашенко отмечает наличие огромного потенциала в отношениях с Черногорией

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13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Черногории Мило Джукановича и жителей этой страны с Днем государственности. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Александр Лукашенко подтвердил стремление Беларуси к укреплению дружественных связей и взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.
"Уверен, что двусторонние отношения имеют огромный потенциал, который совместными усилиями мы можем задействовать для существенного углубления белорусско-черногорского партнерства на благо обоих народов", - говорится в поздравлении.-0-