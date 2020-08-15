15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает наращивание вооруженного компонента в соседних Польше и Литве, на территории которых проводятся военные учения НАТО. Об этом глава государства заявил сегодня на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны Беларуси, передает БЕЛТА со ссылкой на телеканал СТВ.

"Меня больше волнует ситуация, которая разворачивается на территории соседних с нами государств - Польше и Литве. Там, как вам известно, проходят военные учения натовских войск. Это тоже было бы ничего, но идет эскалация и наращивание вооруженного компонента на этих территориях. Не видеть это, спокойно за этим наблюдать мы, естественно, не можем. И когда рано утром я разговаривал и слушал доклад начальника Генерального штаба, я заметил: наших военных также беспокоит эта проблема", - заявил Александр Лукашенко.

Он отметил, что эта тема обсуждалась еще в прошлом году, и тогда был выработан определенный алгоритм реагирования на подобные события.-0-