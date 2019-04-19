19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает политическую зрелость белорусского общества. Об этом глава государства заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Надо отметить, что среди обращений, поступивших во время недавней встречи с экспертным сообществом, журналистами, много предложений по развитию регионов. Их жители действительно болеют душой за свой край, предлагают интересные решения по развитию городов и деревень. Есть инициативы, которые без преувеличения касаются будущего всей страны, ее дальнейшего социально-экономического и политического развития: от роли профсоюзного движения до совершенствования законодательства и предложений по изменению нашей Конституции. Радует то, что люди думают масштабно, переживают искренне. Безусловно, это свидетельствует о политической зрелости нашего общества", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, для всех органов власти подобные инициативы - ценная обратная связь от жителей. "По сути, это дорожная карта наших действий", - подчеркнул глава государства.-0-