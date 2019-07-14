Лукашенко отмечает положительные тенденции белорусско-французского взаимодействия

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Франции Эммануэля Макрона с Национальным праздником Французской Республики. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства с удовлетворением отметил положительные тенденции и конкретные результаты белорусско-французского взаимодействия в политической, торговой и гуманитарных сферах. Он также подтвердил готовность к дальнейшим совместным усилиям для реализации имеющегося потенциала отношений между двумя странами.

"Уверен, что совместная работа Беларуси и Франции по консолидации международного сообщества в целях поддержания надлежащей архитектуры европейской безопасности способствует укреплению стабильности в регионе и отвечает интересам наших государств", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко пожелал Эммануэлю Макрону крепкого здоровья и успехов на политической ниве, а французскому народу - мира и благополучия.-0-