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25 мая 2020, 12:42

Лукашенко отмечает постепенное улучшение эпидситуации, но призывает не расслабляться

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Фото из архива
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25 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает постепенное улучшение эпидситуации в Беларуси, но призывает не расслабляться. Об этом глава государства заявил сегодня на совещании в Минске по актуальным социально-экономическим и политическим вопросам, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если, я часто говорю это последний месяц, и дальше так пойдет, то будем считать, что мы справились с божьей помощью с этим заболеванием. Началось это с Витебска. Витебск уже констатирует факт, что они внизу по заболеваемости. Свидетельством тому является, что мы больницы начали зачищать, вымывать - те, которые готовили как резерв для коронавируса", - заявил белорусский лидер.

По его словам, аналогичная ситуация наблюдается и в Минске. "На плато уже находимся, по заявлениям врачей. Я, правда, не так оптимистичен в силу своего суеверия", - сказал глава государства. Тем не менее, основываясь на развитии ситуации, уже и в Минске планируют в ближайшее время возвращать к обычной работе ряд лечебных учреждений, в том числе онкологического и гинекологического профиля, больницу скорой медпомощи. "В принципе, мы чувствуем, что нам уже не понадобятся эти больницы в Минске (под лечение больных с коронавирусом. - Прим. БЕЛТА), - заявил Президент.

Александр Лукашенко отметил стабилизацию заболеваемости и даже некоторое снижение в Минской области. Неплохая обстановка и в Могилевской области. "Если так, то у нас останутся только две области - Брестская и Гомельская, - которые мы должны контролировать. Они позже всех вошли в этот процесс, и специалисты говорят о том, что они позже всех и выйдут, на неделю где-то", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что в ежедневном режиме, утром и вечером, интересуется соответствующими вопросами и проблемами. "Коек предостаточно. Тяжелых меньше стало. Видимо, вирус все-таки ослаб уже, вирулентность его уже не та. Дай бог, чтобы не та. Но при этом мы должны держать в уме вторую волну. Никто не доказал, что она будет, но мы должны к этому готовиться. И никто не знает, когда она придет. Если зимой и осенью, то дай бог, чтобы мы серьезно смогли подготовиться к этому. А, может быть, сия беда нас минет. Тем не менее, расслабляться нельзя", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент также на примере Минска отметил хорошую организацию контроля за развитием ситуации в условиях пандемии. Александр Лукашенко попросил председателя Совета Республики Наталью Кочанову, которая курирует столицу, рассказать о соответствующих подходах. "Не как лечим людей (я это знаю, а как вы организовали контроль сверху). Наверное, будет чему поучиться у вас по Минску. Потому что непростая ситуация - два с лишним миллиона человек, и непросто было здесь организовать дело. Но ни в коем случае нельзя расслабляться", - резюмировал глава государства.-0-

Мы просто берегли людей - Лукашенко сравнил влияние пандемии с ситуацией середины 1990-хМы просто берегли людей - Лукашенко сравнил влияние пандемии с ситуацией середины 1990-х
Александр Лукашенко подчеркнул, что считает нынешние времена тяжелыми даже не по причине пандемии и распространения болезни, а потому, что со всех сторон в этой ситуации оказывалось сильное давление.

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