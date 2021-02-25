Лукашенко отмечает позитивную динамику в развитии сотрудничества с Кувейтом

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Эмира Государства Кувейт шейха Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера аль-Сабаха и Наследного принца Государства Кувейт шейха Машааля аль-Ахмеда аль-Джабера аль-Сабаха с Национальным днем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства с удовлетворением отметил, что поступательное развитие двустороннего сотрудничества имеет позитивную динамику. "Очередной иллюстрацией стало подписание в январе 2021 года кредитного соглашения с Кувейтским фондом арабского экономического развития о выделении кредита на финансирование строительства Гродненского областного онкологического диспансера", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко также обозначил заинтересованность Беларуси в дальнейшей активизации взаимодействия с Кувейтом в различных отраслях на пользу народов обеих стран.-0-