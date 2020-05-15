15 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает позитивные изменения в хозяйствовании на земле Витебской области. Соответствующие оценки были даны сегодня рабочей поездки главы государства в Витебский район, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент отметил, что имел возможность оценить состояние дел уже с вертолета. "Конечно, это клочки, никуда не денемся, - такая контурность полей. Но видно, что лучше. Если подготовитесь к уборке как следует, уберете, то будете иметь зерно и корма. Просто нужна организация. Нельзя останавливаться ни в коем случае", - сказал Александр Лукашенко.

"Пока обстановка хорошо складывается. Основа для хорошей работы сегодня создана", - подтвердил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, который курирует Витебскую область.

"Но это только начало", - обратил внимание белорусский лидер.

Посещая организации ОАО "Молоко" и ведя разговор о развитии в регионе интеграционных структур в АПК, глава государства подчеркнул, что поддержка и деньги будут выделяться прежде всего под перспективные проекты и направления и если будет виден хозяйский подход к делу. "Будет результат - будут деньги. Я не могу вкладывать деньги в предприятия, которые никакой надежды не подают", - отметил он.

Посещая одну из ферм, Александр Лукашенко позитивно оценил увиденное, отметив хорошие условия для содержания крупного рогатого скота. "Молодцы, видно сразу. И главное, что толково, по технологии. Вот этим путем надо идти", - сказал глава государства.

Говоря о принятом решении создавать в регионе интеграционные структуры, Президент выразил мнение, что оно было своевременным и шло от жизни. "Наверное, мы нащупали земную форму - интеграционную структуру. Благодаря вам всем нащупали. Мое дело уже было проанализировать и сказать да или нет. Я вижу, что это земное. От земли: идут корма, а потом молоко, мясо - на переработку, переработал, продал, денежные потоки пошли туда, откуда пришли молоко, мясо. Это нормально. И так мы можем за пять лет Витебскую область возродить", - отметил он.

Александру Лукашенко также показали различную сельскохозяйственную технику, которая производится на предприятиях региона.-0-

Фото Андрея Покумейко, Сергея Шелега