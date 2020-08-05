Лукашенко отмечает стремление Беларуси к развитию конструктивного диалога с Буркина-Фасо

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Буркина-Фасо Рока Марка Кристиана Каборе с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства подтвердил неуклонное стремление Беларуси к развитию конструктивного диалога и плодотворного сотрудничества с Буркина-Фасо на основе взаимного уважения и доверия. "Особую заинтересованность вызывает построение долгосрочного белорусско-буркинийского партнерства в торгово-экономической, образовательной, культурной и других сферах", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Року Марку Кристиану Каборе крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и успехов в ответственной политической деятельности, а жителям Буркина-Фасо - мира и благополучия.-0-