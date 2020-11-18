Лукашенко отмечает ценность партнерства и дружбы с Оманом в условиях современных вызовов

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Султана Омана Хайсама бен Тарека аль Саида и граждан этой страны с юбилейным, 50-м Национальным днем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Оман остается неизменным другом и надежным партнером Беларуси, что особенно ценно в условиях современных вызовов и угроз", - говорится в поздравлении.

Глава белорусского государства подтвердил заинтересованность Минска в интенсификации взаимодействия с Маскатом в политической, торгово-экономической и инвестиционной отраслях. "Значительные перспективы имеет двустороннее научно-техническое, образовательное и культурное сотрудничество", - отметил Президент.

Александр Лукашенко пожелал Хайсаму бен Тареку аль Саиду крепкого здоровья и плодотворной деятельности, а жителям Омана - мира и процветания.-0-