Лукашенко отмечает важную роль Барановичей в транспортной инфраструктуре Беларуси

22 марта, Барановичи /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Барановичи играют важную роль в транспортной инфраструктуре Беларуси. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с активом города и района, передает корреспондент БЕЛТА.

"Барановичи - город особый. Надо иметь в виду, что он находится на перекрестке всех дорог и путей, в том числе главной нашей магистрали, которая идет из Китая на запад Европы. Сегодня уже так надо говорить. И это направление - по железной дороге, воздушным транспортом и автомобильным - будет только усиливаться", - сказал Александр Лукашенко.

Он отметил, что Барановичский район - один из крупнейших в Брестской области, поэтому к нему особое внимание. В минувшем году здесь выросли объемы промышленного производства, экспорт товаров и услуг, прямые иностранные инвестиции. При этом уровень безработицы сохраняется относительно низким.

В нынешнем году, обратил внимание глава государства, в районе предстоит мобилизовать все ресурсы, чтобы достичь нового уровня развития экономики и социальной сферы. Для этого, по его мнению, все есть. "Надо значительно увеличить производство сельскохозяйственной продукции, улучшить финансовые показатели предприятий (это самое главное) и очень важно создать новые рабочие места", - заявил Александр Лукашенко.

Президент спросил, что необходимо предпринять для устойчивого роста экономики города и района, какие есть резервы для существенного повышения социальных стандартов жизни в районном центре и сельской местности. "Если есть проблемы, то нужны продуманные, конкретные предложения по их решению. Люди ждут от нас своевременного решения насущных вопросов, принципиальности, открытости, искренности и особенно справедливости", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко обратил внимание, что внимательно ознакомился с обращениями граждан, которые поступили во время "Большого разговора с Президентом". "Я их услышал, я прочитал все, хорошее и гадости, на всех форумах, в социальных сетях, в официальных, оппозиционных и прочих средствах массовой информации. Я всех услышал", - отметил он.-0-