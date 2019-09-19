19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает важную роль суда ЕАЭС в евразийской экономической интеграции. Об этом говорится в его приветствии к участникам международной конференции "Пять лет Договору о Евразийском экономическом союзе: роль суда", которая 19-20 сентября проходит в Минске. Приветствие зачитал заместитель главы Администрации Президента Валерий Мицкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Валерий Мицкевич

"За первое пятилетие Союз доказал свою эффективность и состоятельность, о чем свидетельствует устойчивый рост экономик государств - членов ЕАЭС, углубление промышленной кооперации, развитие торговых отношений с третьими странами. Большую роль в этих процессах играют институциональные органы, в том числе суд Евразийского экономического союза. Его предназначение - мотивировать государства на добросовестное соблюдение своих обязательств", - отметил Александр Лукашенко.

Поэтому, по словам главы государства, необходимо максимально использовать потенциал суда ЕАЭС для достижения основных целей евразийской экономической интеграции, прежде всего для преодоления препятствий, барьеров и ограничений во взаимной торговле.

"Убежден, участие в конференции авторитетных представителей государственных и судебных органов стран - членов ЕАЭС, Коллегии Евразийской экономической комиссии, академических кругов позволит всесторонне обсудить важные темы, связанные с правовой интеграцией в рамках Союза", - говорится в приветствии.

Мероприятие собрало более 200 участников: министров и должностных лиц Евразийской экономической комиссии, руководителей органов власти государств - членов союза, конституционных и верховных судов, парламентов, профильных министерств и ведомств, представителей международных организаций и судебных органов, деловых кругов и научного сообщества, практикующих юристов.

Будут обсуждаться различные аспекты правовой системы Евразийского экономического союза. Отдельные дискуссионные сессии посвящены отраслевым положениям Договора о ЕАЭС, в том числе единому внутреннему рынку, общим правилам и принципам конкуренции, таможенному регулированию, а также совершенствованию институциональной системы. Кроме того, планируется обсудить вопросы применения права Союза судебными органами его государств-членов.-0-