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Лукашенко отмечает вклад Германии и ее посла в нормализацию отношений Беларуси с ЕС

Президент 13.05.2019 | 11:05
Во время встречи
Во время встречи

13 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает вклад Германии и ее посла Петера Деттмара в нормализацию отношений Беларуси с Евросоюзом. Об этом глава белорусского государства заявил сегодня на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Германии в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"За период вашей миссии в Беларуси произошли значительные изменения во взаимоотношениях не только Беларуси с Германией, что выражается в товарообороте - он вырос почти на треть. Очень приличный рост. Но кроме товарооборота и наших отношений с Германией у нас потеплели отношения в целом с Европейским союзом. В Европейском союзе Германия - ведущая страна. А вы представляли Германию в Беларуси. Поэтому мы очень положительно оцениваем не только вклад Германии, но и ваш личный вклад в нормализацию отношений Беларуси с Европейским союзом", - заявил белорусский лидер.

"Тем не менее всегда есть вопросы. Как бы положительно ни развивались отношения. Даже возьмите наши очень продвинутые, дружественные, братские отношения с Россией - тем не менее масса вопросов, которые надо решать. Поэтому и с Германией у нас, и тем более с Европейским союзом есть немало вопросов, которые нужно решать. И я хотел бы, чтобы вы откровенно высказались по этим проблемам", - сказал Александр Лукашенко.

Петер Деттмар
Петер Деттмар

Президент также отметил, что очень внимательно наблюдал за миссией посла Германии в Беларуси, и не только потому, что эта страна является одной из крупнейших экономик мира. "Еще и потому, что фигура посла очень интересная и отношение ваше к Беларуси весьма позитивное. Несмотря на то, что вы посол, и у вас есть определенная колея, рамки, которые цивилизованный, грамотный человек никогда не переступит. Вы представляли здесь свою страну, представляли политику этой страны. Я прекрасно понимаю, что такое должность посла, - отметил глава государства. - Исходя из тех критериев, по которым оценивается деятельность посла, вы очень приличный человек".

В свою очередь Петер Деттмар поблагодарил за возможность нанести прощальный визит. "И прежде всего благодарю вас за доверие, которое вы оказывали мне на протяжении всего моего срока деятельности - почти четыре года в Беларуси. И я согласен, что за последние четыре года отношения между нашими странами развиваются очень динамично", - сказал он.

Германия является одним из ключевых внешнеторговых партнеров Беларуси (в 2018 году пятое место по объему товарооборота). По итогам 2018 года товарооборот достиг $3,3 млрд (116% к уровню 2017 года), экспорт - $1,5 млрд (130,2%), импорт - $1,8 млрд (106,9%).

Во время встречи
Во время встречи

Экспорт услуг в ФРГ (преобладают транспортные и компьютерные услуги) в прошлом году составил $417,1 млн. За этот же период объем инвестиций из Германии составил $363,7 млн (рост в 2,5 раза по сравнению с 2017 годом), в том числе прямых - $113,7 млн.

В Беларуси работают более 300 предприятий с участием германского капитала. Зарегистрировано 90 представительств концернов ФРГ. Компании из этой страны также создают в индустриальном парке "Великий камень" производство композитных материалов, планируется организовать выпуск медицинских изделий. В 2018 году в число акционеров СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" вошел логистический оператор крупнейшего речного порта Европы "Дуйспорт".-0-

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