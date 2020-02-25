Лукашенко отмечает заинтересованность в расширении всестороннего сотрудничества с Кувейтом

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Эмира Государства Кувейт шейха Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера аль-Сабаха, Наследного принца шейха Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера аль-Сабаха и народ этой страны с Национальным днем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил заинтересованность в расширении всестороннего сотрудничества. "Убежден, что существует значительный потенциал для развития белорусско-кувейтских отношений, который совместными усилиями мы можем реализовать ради процветания обоих государств, укрепления безопасности и дальнейшего прогресса", - говорится в поздравлении Эмиру Государства Кувейт.-0-