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Лукашенко отмечает заслуги британского посла в развитии двусторонних отношений с Беларусью

Президент 07.08.2019 | 10:41
Александр Лукашенко и Фионна Гибб
Александр Лукашенко и Фионна Гибб

7 августа, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает заслуги британского посла в развитии двусторонних отношений с Беларусью. Об этом он заявил сегодня на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Фионной Гибб по случаю завершения ее дипломатической миссии в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что встречается не со всеми зарубежными послами, когда завершается их дипломатическая миссия. "То, что сделано за время вашего пребывания и службы в Беларуси, не было сделано до сих пор никем. Всеми послами Великобритании не было сделано. Поэтому я вам за это очень благодарен, - сказал Александр Лукашенко. - Это во многом благодаря вам. Я так считаю, и Министерство иностранных дел эту точку зрения поддерживает. Только благодаря вашей активности, настойчивости, открытости, честности и справедливости, за которые вы всегда ратуете (это тоже нам созвучно), можно было сделать то, что было сделано".

Президент отметил, что три с половиной миллиарда долларов двустороннего товарооборота - это фундамент любых отношений. "Третье место вы занимаете в объемах товарооборота. Первое - Россия, затем Украина и Великобритания", - сказал Александр Лукашенко.

"Но есть проблемы, вы их знаете. Наш экспорт и товарооборот во многом зависят от поставки нефтепродуктов. И как только случились на нефтепроводе "Дружба" беда и проблемы с грязной нефтью, у нас немножко просел товарооборот. Поэтому нам нужна диверсификация", - добавил глава государства.

В ходе встречи Александр Лукашенко подчеркнул важность и далее работать над развитием белорусско-британского сотрудничества, предложив интенсифицировать эти отношения.

Президент отметил и поблагодарил британскую сторону за сотрудничество в гуманитарной сфере, помощь белорусским детям в регионах, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. "Вы детишкам нашим помогали и помогаете после Чернобыля. И лечиться, и восстанавливаться. Они летают к вам. Мы очень ценим вашу помощь и поддержку", - подчеркнул белорусский лидер.

Он также упомянул об участии британских спортсменов в II Европейских играх: "Ваша команда приехала, прекрасно выступила здесь". Александр Лукашенко попросил Фионну Гибб при возможности передать самые добрые пожелания руководителю Международной федерации легкой атлетики Себастьяну Коэ. "Ему будет приятно, что мы помним его в Беларуси. И мы ждем его в сентябре на матч Европа-США 9-10 сентября. Это только благодаря ему наши зрители увидят этот праздник", - сказал глава государства

"Видите, какой спектр наших отношений. И нам не просто нужно развивать эти отношения. Мы можем найти новые направления сотрудничества. Просто не нужно терять время. Думаю, что новый премьер, новое правительство (в Великобритании. - Прим. БЕЛТА) активизируют эти отношения и, может быть, спустя некоторое время вы приедете к нам (а вы приезжайте в любое время без всяких виз, вы - наш человек здесь уже), и мы с вами сможем обсудить уже наши новые отношения, которые восстановятся. И все равно фундаментом этих отношений будет ваш период работы в качество посла в Беларуси. Спасибо вам за все, и я вам искренне желаю успехов", - резюмировал Александр Лукашенко.

В свою очередь Фионна Гибб поблагодарила за теплые слова, особенно в плане ее личного вклада в развитие белорусско-британского сотрудничества. "Я действительно верю, что отношения между нашими двумя странами продвинулись вперед за эти три с половиной года", - сказала она.

Фионна Гибб
Фионна Гибб

В последние годы белорусско-британские контакты значительно активизировались. В 2016 году состоялся визит в Беларусь члена британской королевской семьи принца Майкла Кентского, а в 2017 году - визит государственного министра по делам Европы и Америки МИД Великобритании Алана Дункана. Проведены встречи с главой белорусского государства.

В 2018 году Великобританию посетил министр иностранных дел Беларуси, подписаны меморандумы о торгово-экономическом сотрудничестве и о взаимодействии между таможенными органами. Также в прошлом году состоялся визит в Беларусь британской парламентской делегации, прошли переговоры с руководством Национального собрания. В парламентах двух стран созданы группы межпарламентского сотрудничества.

В текущем году 10-11 июня организован рабочий визит в Лондон премьер-министра Беларуси. На площадке Лондонской фондовой биржи впервые прошел День рынков капитала Беларуси. Кроме того, 20-22 июня Беларусь посетил государственный министр по торговой политике Министерства внешней торговли Великобритании Джордж Холлингбери для участия в церемонии открытия II Европейских игр. Британский представитель был принят главой государства.

С 2016 года достигнут существенный прогресс в развитии договорно-правовой базы. Кроме уже упомянутых документов, подписаны соглашения об избежании двойного налогообложения, о международных автомобильных перевозках. Активно развивалось и сотрудничество в культурной, образовательной сферах.

Последние несколько лет Великобритания занимает третье место по экспорту белорусских товаров. В 2018 году товарооборот составил $3,4 млрд, в том числе экспорт - $3,1 млрд. Объем прямых иностранных инвестиций из Великобритании по итогам 2018 года достиг $2,7 млрд. Соединенное Королевство занимает второе место (после России) от всего объема прямых иностранных инвестиций, привлеченных в белорусскую экономику. В стране создано 211 организаций с британским капиталом.

В настоящее время ведется работа над перспективными двусторонними проектами в сферах альтернативной энергетики, дорожного строительства, электроавтомобилестроения, сельского хозяйства и продовольствия, научно-технического сотрудничества, банковского дела и финансов.-0-

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Теги
Великобритания, встречи, Лукашенко
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