Лукашенко отмечает значительные перспективы торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Пакистана

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Пакистана Арифа Алви с Днем Независимости Исламской Республики Пакистан. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы белорусского государства.

"За 73 года своего суверенитета Пакистан сумел построить собственное самостоятельное государство", - подчеркнул белорусский лидер. Он с удовлетворением отметил, что двусторонние отношения Минска и Исламабада, которые длятся уже более четверти века, создали прочную основу для дальнейшего динамичного расширения взаимовыгодного сотрудничества. "Значительные перспективы существуют в торгово-экономической сфере, в том числе в отраслях машиностроения, сельского хозяйства, фармацевтики и нефтехимии, - говорится в поздравлении. - Убежден, что укрепление практической составляющей белорусско-пакистанского взаимодействия сделает весомый вклад в развитие экономик обеих стран".

Александр Лукашенко пожелал Арифу Алви здоровья, плодотворной деятельности и успехов, а народу Пакистана - мира и благополучия.-0-