Лукашенко отметил активизацию политического диалога с Австрией

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Федерального президента Австрийской Республики Александра Ван дер Беллена с Национальным праздником. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства с удовлетворением отметил конструктивное, взаимовыгодное развитие белорусско-австрийских отношений и характерную для последнего времени активизацию политического диалога.

"Уверен, что запланированная в ноябре этого года наша встреча в Вене придаст дополнительный импульс развитию двусторонних связей и будет способствовать полномасштабной реализации существующего потенциала сотрудничества в различных отраслях", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко пожелал Александру Ван дер Беллену крепкого здоровья и успехов в ответственной политической деятельности, а жителям дружественной Австрии - мира и благополучия.-0-