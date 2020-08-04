Лукашенко отметил масштабность мер по возвращению традиций многодетности в общество

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. За годы независимости Республики Беларусь реализованы масштабные социальные программы, цель которых - вернуть традиции многодетности в общество, повысить ценность семьи с несколькими детьми. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко

Тема демографии и поддержки семей, в том числе многодетных, для государства одна из первоочередных. Парируя заявления оппонентов власти, которые "повторяют, как мантру, что белорусы вымирают, не рождают", глава государства предложил сравнить цифры в Беларуси и у ближайших соседей. За 30 лет население Украины сократилось на 20%, Литвы - на 25%, Латвии - на 30%, Беларуси - на 8%.

"Наша ситуация обусловлена демографической ямой середины 90-х, последствия которой будут ощущаться еще 20 лет, - развил тему Александр Лукашенко. - Кроме того, учитывая состояние современного общества, и не только в Беларуси, молодые родители откладывают рождение детей. На первом месте - карьера и жизнь для себя".

"Поэтому с самого начала существования государства делаем все, чтобы вернуть традиции многодетности в общество, повысить ценность семьи с несколькими детьми", - отметил белорусский лидер. И привел примеры реализованных масштабных социальных программ.

Так, продлено действие программы семейного капитала. Уже открыто 90 тыс. депозитов. Расширены направления досрочного использования этого капитала. "В результате за последние 10 лет удвоилось число семей многодетных - с 60 до 110 тыс.", - сказал Александр Лукашенко.-0-