Лукашенко отметил ощутимую помощь от России и Китая в непростое для Беларуси время /дополнено/

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в это непростое время получила ощутимую помощь от своих традиционных союзников - России и Китая. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил совещании об актуальных вопросах внешней политики, передает корреспондент БЕЛТА.

"При беспрецедентном внешнем давлении Беларуси оказана широкая поддержка нашими традиционными союзниками. Наиболее ощутимую помощь и поддержку в это непростое время мы получили от России, Китая и других государств. Тем самым еще раз убедились, что друзья познаются в беде", - сказал глава государства.

Президент также обозначил перед участниками совещания актуальные вопросы. Александр Лукашенко поинтересовался, как будут дальше выстраиваться отношения с Россией и Китаем, как выполняются договоренности по итогам контактов на высшем уровне, а также после визитов в этом году в Беларусь руководства российских регионов.

Глава государства обратил внимание на то, что в последнее время в отдельных СМИ, в частности российских, звучит критика Беларуси за ее многовекторную политику. "Я удивляюсь и не совсем понимаю, почему против нашей многовекторности подскочили некие силы в Российской Федерации? Нам бы хотелось, чтобы они сказали, какие в связи с этим они имеют к нам претензии? Мы ведь четко заявили о том, что наш ближайший союзник, родная нам страна и народ - это Россия и россияне. Еще раз подчеркну: мы никогда не отворачивались от России, никогда", - сказал Президент. Он напомнил, что отношения с Россией сохранялись даже в те периоды, когда возникали споры экономического толка. "Что мы не так сделали? Если кто-то понимает наш путь на многовекторность как то, что мы, цитирую, "отворачиваемся от России", - это не так, - сказал Александр Лукашенко. - Сегодня половина экспорта нашей продукции продается на внешних рынках вдали от нас и от России. Этот экономический вектор нам надо обеспечивать политически, дипломатически. Вот и вся многовекторность. Это аксиома. Любое государство проводит такую политику".

"Мы вынуждены проводить многовекторную политику в силу того, что находимся в центре Европы, мы независимое суверенное государство и нас к этому подталкивает экономика, благосостояние наших людей", - еще раз обратил внимание белорусский лидер.

Президент обратился к руководству Министерства иностранных дел и правительства, чтобы они четко донесли эту точку зрения до зарубежных партнеров Беларуси.-0-

Александр Лукашенко