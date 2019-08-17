Лукашенко отметил положительную динамику белорусско-индонезийских отношений

17 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Республики Индонезия Джоко Видодо с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил положительную динамику белорусско-индонезийских отношений.

"Убежден, что на прочной основе взаимного доверия и дружбы между нашими народами сотрудничество Минска и Джакарты будет и в дальнейшем успешно развиваться", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-