Лукашенко отметил положительную динамику белорусско-индонезийских отношений

17 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Республики Индонезия Джоко Видодо с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в
Глава государства отметил положительную динамику белорусско-индонезийских отношений.
"Убежден, что на прочной основе взаимного доверия и дружбы между нашими народами сотрудничество Минска и Джакарты будет и в дальнейшем успешно развиваться", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-
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