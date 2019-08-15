Лукашенко отметил схожесть подходов Беларуси и Индии в вопросах укрепления мира и безопасности

15 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Индии Рама Натха Ковинда и народ этой страны с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Наши страны имеют схожие подходы в деле обеспечения благополучия своих граждан и укрепления международного мира и безопасности", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко рассчитывает на дальнейшее плодотворное взаимодействие с Президентом Индии с целью активизации двустороннего сотрудничества по всем направлениям.-0-