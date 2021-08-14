Лукашенко отметил сохранение политического взаимодействия с Пакистаном даже на фоне пандемии

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14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Исламской Республики Пакистан Арифа Алви и народ этой страны с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.Глава государства отметил, что уже более 27 лет страны последовательно развивают дружественные отношения. "Мы достигли определенных результатов в двустороннем сотрудничестве. Показательно, что нам удалось сохранить активность политического взаимодействия даже во время пандемии коронавируса", - обратил внимание белорусский лидер.Президент подтвердил свое стремление к продолжению диалога на высшем уровне. "Убежден: укрепление белорусско-пакистанских связей в различных отраслях должно иметь большую направленность на конкретный экономический эффект", - подчеркнул глава государства.Александр Лукашенко пожелал Арифу Алви отличного здоровья, успешного осуществления идей и планов, а всем пакистанцам - мира и благополучия.-0-