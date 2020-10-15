Лукашенко отметил вклад работников фармпромышленности в сохранение и укрепление здоровья нации

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников фармацевтической и микробиологической промышленности с профессиональным праздником. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"За годы независимости наша фармацевтическая и микробиологическая промышленность прошла большой путь - от выпуска скромной линейки лекарств до современного многопрофильного производства сложнейших медицинских препаратов, востребованных в системе здравоохранения, - говорится в поздравлении. - Вы вносите достойный вклад в благородное дело сохранения и укрепления здоровья нации. Вами успешно решается ключевая задача расширения ассортимента белорусских качественных и доступных лекарственных средств в целях импортозамещения. Внедряются самые передовые технологии, растут объемы производства и экспорта".

Глава государства выразил уверенность, что высокий профессионализм, преданность делу и наработанный опыт белорусских специалистов позволят отечественной фармацевтике и микробиологии и впредь поступательно двигаться вперед, к новым достижениям и успехам.-0-