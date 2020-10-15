Лукашенко отметил вклад работников фармпромышленности в сохранение и укрепление здоровья нации

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 15 октября 2020
Минск Сплошная облачность +8°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
07:40 В Витебске пройдет областной конкурс на звание супербабушки Регионы
07:24 Два человека спасены при пожаре квартиры в Витебске Происшествия
07:15 Конкурс профмастерства водителей мусоровозов пройдет в Могилеве 16 октября Регионы
07:02 Заслуженному артисту Беларуси Анатолию Кашепарову исполняется 70 лет Культура
07:01 "Настоящий гигант, задающий тренды" - Лукашенко поздравил "Гомсельмаш" с 90-летием Президент
07:00 Лукашенко отметил вклад работников фармпромышленности в сохранение и укрепление здоровья нации Президент
07:00 Картина дня: День матери, перспективы программы "Семейный капитал" и развитие фармацевтики Общество
00:59 В работе Facebook и Instagram произошел сбой Технологии
00:23 Футболисты сборной Беларуси победили Казахстан в Лиге наций Спорт
14.10.20
14.10.20 23:55 В ДТП в Минске столкнулись два автомобиля Происшествия
14.10.20 23:33 В Польше при обезвреживании взорвалась самая большая бомба времен Второй мировой войны В мире
14.10.20 22:59 В Китае нашли руины монастыря тысячелетней давности Калейдоскоп
14.10.20 22:35 У берегов Китая тайфун перевернул судно В мире
14.10.20 22:03 В столичном регионе Франции вводится комендантский час В мире
14.10.20 21:46 Минздрав актуализировал информацию о работе горячих линий по вопросам профилактики COVID-19 Общество
14.10.20 21:42 В НОК Беларуси прошла экскурсия для многодетных мам и их детей Спорт
14.10.20 21:15 В Минске блокировавшая дорогу компания избила водителя и пассажира иномарки Происшествия
14.10.20 21:01 Международная ассоциация бокса планирует вернуть статус признания МОК к 2024 году Спорт
14.10.20 20:54 Задержан житель Гродно, распыливший газ в глаза милиционера Происшествия
14.10.20 20:45 Белорусский союз женщин - за мир в каждом доме и семье - Степаненко Регионы
14.10.20 20:21 Путин и Эрдоган выступили за активизацию политического процесса по Нагорному Карабаху В мире
14.10.20 20:10 Рачков: у событий в Нагорном Карабахе, Кыргызстане и Беларуси разная природа, но одна цель Общество
14.10.20 20:02 Глава IIHF подчеркнул стремление провести чемпионат мира по хоккею в Минске и Риге Спорт
14.10.20 19:54 Спасение заложников, наплавной мост и блокировка города - учение миротворцев ОДКБ проходит в Беларуси Регионы
14.10.20 19:37 Президент Кыргызстана уйдет в отставку после парламентских выборов - пресс-секретарь В мире
14.10.20 19:35 ФОТОФАКТ: Автопробег "За Беларусь!" прошел в Могилеве Регионы
14.10.20 19:22 Воскресенский рассказал подробности встречи Лукашенко с оппозицией в СИЗО КГБ Общество
14.10.20 19:16 Дискуссионную платформу на тему "Дети вне политики: взгляд молодежи" провели в Минске Регионы
14.10.20 19:12 Игорь Ревенко и Виталий Пинчук подписали с ХК "Динамо-Минск" пробные контракты Спорт
14.10.20 19:11 Репортаж об источниках тепла, света и жизни многодетных мам-энергетиков из Гомельской области Регионы
Все новости
Все новости
Президент
15 октября 2020, 07:00

Лукашенко отметил вклад работников фармпромышленности в сохранение и укрепление здоровья нации

Фото из архива
Фото из архива

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников фармацевтической и микробиологической промышленности с профессиональным праздником. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства. 

 

"За годы независимости наша фармацевтическая и микробиологическая промышленность прошла большой путь - от выпуска скромной линейки лекарств до современного многопрофильного производства сложнейших медицинских препаратов, востребованных в системе здравоохранения, - говорится в поздравлении. - Вы вносите достойный вклад в благородное дело сохранения и укрепления здоровья нации. Вами успешно решается ключевая задача расширения ассортимента белорусских качественных и доступных лекарственных средств в целях импортозамещения. Внедряются самые передовые технологии, растут объемы производства и экспорта".

 

Глава государства выразил уверенность, что высокий профессионализм, преданность делу и наработанный опыт белорусских специалистов позволят отечественной фармацевтике и микробиологии и впредь поступательно двигаться вперед, к новым достижениям и успехам.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Лукашенко поздравления
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Президент
Фото из архива "Настоящий гигант, задающий тренды" - Лукашенко поздравил "Гомсельмаш" с 90-летием
Фото из архива "Самая святая миссия на Земле" - Лукашенко поздравил соотечественниц с Днем матери
Наваф аль-Ахмед аль-Джабер аль-Сабах. Фото AP Лукашенко поздравил Навафа аль-Ахмеда аль-Сабаха с вступлением в должность эмира Кувейта
Александр Лукашенко во время рабочей поездки Лукашенко о тружениках села: если бы у нас и в Минске такой народ был, мы были бы самыми богатыми
Александр Лукашенко во время рабочей поездки "Сложный год, но тем не менее урожайный". Подробности поездки Лукашенко в Толочинский район
Александр Лукашенко во время посещения Лукашенко посетил предприятие с самой высокой урожайностью картофеля в стране
Главное
Александр Лукашенко во время рабочей поездки "Сложный год, но тем не менее урожайный". Подробности поездки Лукашенко в Толочинский район
Костевич: рассматриваются новые нормы адресной помощи семьям
В Беларуси создан запас лекарств и средств защиты на период подъема респираторных заболеваний
Своя квартира по цене аренды! Скидки и акции для каждого! Рассрочка и кредит!
Топ-новости
Картина дня: День матери, перспективы программы "Семейный капитал" и развитие фармацевтики
Создание комплекса замедленного коксования на "Нафтане" планируют завершить в 2021 году
Каранкевич: развитие IT-технологий - один из приоритетов для газовой отрасли
Воскресенский рассказал подробности встречи Лукашенко с оппозицией в СИЗО КГБ
Лавров: конституционная реформа - наиболее оптимальная форма диалога в Беларуси
Спасение заложников, наплавной мост и блокировка города - учение миротворцев ОДКБ проходит в Беларуси
Рачков: у событий в Нагорном Карабахе, Кыргызстане и Беларуси разная природа, но одна цель
ФОТОФАКТ: Автопробег "За Беларусь!" прошел в Могилеве
Белорусские производители за январь-сентябрь начали осваивать 59 новых лекарств
Самому главному человеку посвящается: теплота, забота и любовь - в архивных фотографиях БЕЛТА
Радикализма в Беларуси быть не должно, слишком большая цена отдана за мир и спокойствие - сенатор
Использование детей в различных формах протестов противоречит человеческой природе - Каско
Для малого бизнеса в регионах Беларуси проведут более 60 бесплатных консультаций
Нацбанк сохранил ставку рефинансирования на уровне 7,75%
Председатель райсовета: нужны новые формы участия граждан в местном управлении
Релама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.