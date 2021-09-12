Лукашенко отметил значимый вклад следователей в обеспечение национальной безопасности Беларуси

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил сотрудников и ветеранов органов предварительного следствия с профессиональным праздником. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Президента.

"Система предварительного следствия прошла непростой путь формирования и становления: сегодня отмечается 10-летие со дня образования Следственного комитета, который за короткое время занял особое место среди государственных правоохранительных органов", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что своим самоотверженным трудом и преданностью делу сотрудники следственного ведомства вносят значимый вклад в обеспечение национальной безопасности, защиту прав и законных интересов граждан. "От вашей беспристрастности, принципиальности и профессионализма зависят человеческие судьбы, вера людей в торжество закона и справедливости", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко выразил убеждение, что традиции, заложенные ветеранами, знания и накопленный опыт, патриотизм позволят белорусским следователям и впредь успешно решать поставленные задачи на благо страны и народа.-0-